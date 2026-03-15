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В Беларуси изменили ПДД для велосипедов и самокатов

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  • 15.03.2026, 16:10
  • 11,138
В Беларуси изменили ПДД для велосипедов и самокатов

Что важно знать.

С наступлением теплой погоды на улицах снова становится больше велосипедистов и пользователей электросамокатов. В связи с этим Госавтоинспекция напомнила о правилах безопасности для участников движения на двухколесном транспорте. Напомним, с сентября прошлого года в Беларуси действуют обновленные ПДД, которые затрагивают и пользователей средств персональной мобильности.

Одно из ключевых требований — при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться. Велосипед или самокат в таком случае следует вести рядом.

Исключения предусмотрены только в трех ситуациях:

— если на перекрестке установлен специальный велосипедный светофор;

— если пересечение происходит по велодорожке через перекресток;

— если движение осуществляется по линии тротуаров или обочин при условии, что водитель уступает дорогу автомобилям.

Для детей до 14 лет без сопровождения взрослых действует более строгая норма — им нужно спешиваться на переходах в любом случае.

Также в ГАИ напомнили о скоростных ограничениях. На тротуарах скорость движения не должна превышать 10 км/ч, а на велодорожках — 25 км/ч. В пешеходных зонах использование средств персональной мобильности запрещено.

Отдельное внимание уделили мощным электросамокатам. Если устройство может разгоняться быстрее 25 км/ч, а мощность его электродвигателя превышает 0,25 кВт, для управления потребуется водительское удостоверение соответствующей категории.

Кроме того, действует ограничение по весу транспорта: если средство персональной мобильности весит более 35 кг, передвигаться на нем по тротуару нельзя.

К средствам персональной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие подобные устройства. В белорусских ПДД для них предусмотрены отдельные требования, касающиеся скорости, мощности, условий движения и правил пересечения проезжей части.

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