Ученые: Многие акулы лишь «притворяются» акулами 15.03.2026, 18:08

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Многие из них ближе к скатам.

Представьте плакат к блокбастеру «Челюсти» без изображения зубастой хищницы. Американские биологи заявили, что некоторые из животных, называемых «акулами», имеют больше генетических сходств со скатами, нежели с другими акулами, пишет «Нож».

Скаты, акулы и прочие обитатели морей обладают особым скелетом, и поэтому ученые относят их к одной группе хрящевых рыб. По-видимому, на эволюционном древе у всех них есть общий предок с костистыми рыбами — с животными, обитавшими на Земле свыше 400 млн лет назад.

Команда исследователей проанализировала геномы 48 видов акул, скатов и других представителей хрящевых рыб. Биологов интересовали два типа генетических данных. Сперва они изучили 840 участков ДНК с генами, кодирующими белки и присутствующими у всех изученных видов, затем — 350 древних последовательностей ДНК, почти не изменившихся в ходе эволюции.

В результате ученые предположили, что скаты — одна из ветвей акульей эволюции. При этом сами «прабабушки» современных акул возникли раньше всех остальных групп хрящевых рыб.

Теперь ученые продолжат искать ответ на вопрос: «Все ли животные, относимые к акулам, — представители естественной эволюционной группы?». Почему это важно? По их словам, если выяснится, что некоторые акулы рода Hexanchidae сильно не похожи на других акул и на скатов, то станет ясно: их необычная челюсть — ранняя эволюционная версия челюстного аппарата.

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