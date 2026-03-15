The Times of Israel: Иранский режим раскалывается 15.03.2026, 18:20

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Что ждет тиранию аятолл в ближайшее время.

Высокопоставленный представитель Израиля заявил, что в руководстве Ирана начинают проявляться «признаки раскола».

Об этом сообщает портал The Times of Israel. По словам чиновника, действия Израиля направлены на то, чтобы создать условия, при которых действующий иранский режим может потерять власть.

«Мы формируем ситуацию, в которой возможна смена режима. В конечном итоге многое будет зависеть от самого иранского народа», — отметил он.

При этом собеседник издания подчеркнул, что изменения в Иране могут занять определённое время, однако речь не идет о бесконечном противостоянии. По его словам, развитие событий происходит быстрее, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что противостояние между США и Ираном всё больше приобретает характер психологической борьбы: каждая из сторон стремится заставить соперника пойти на уступки. Аналитики считают, что ни Тегеран, ни Вашингтон пока не готовы к завершению конфликта.

В то же время участие высокопоставленных иранских чиновников в публичных мероприятиях, включая празднование Всемирного дня Иерусалима, рассматривается как попытка продемонстрировать силу власти и её устойчивость.

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