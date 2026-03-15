В США считают, что новый верховный лидер Ирана может быть мертв 15.03.2026, 21:03

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Он не появляется на публике.

Власти США выражают сомнения в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно осуществляет руководство страной, и допускают возможность, что он может быть мертв. Об этом заявил посол США в ООН Майк Уолтц, сообщает CNN.

«Неясно, действительно ли он контролирует страну, если он вообще жив на данный момент», — отметил дипломат. Он добавил, что президент США Дональд Трамп также выразил недовольство новым лидером Ирана, охарактеризовав Моджтабу Хаменеи как «невероятно радикальную личность, радикального священнослужителя».

Ранее сам Трамп усомнился в том, что новый аятолла жив. В интервью NBC News он подчеркнул, что Моджтаба Хаменеи с момента вступления в должность не появлялся на публике.

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