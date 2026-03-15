В Африке растут антироссийские настроения 3 15.03.2026, 21:38

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Из-за вербовки наемников на войну против Украины.

На следующей неделе министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади посетит Москву с целью убедить российские власти прекратить вербовку граждан Кении. Об этом пишет Reuters, отмечая, что дипломат испытывает давление внутри страны, однако, как и другие африканские правительства, Найроби вряд ли пойдет на открытую конфронтацию с Россией.

В последние недели поступали сообщения о вербовке граждан африканских стран в российскую армию, которая понесла значительные потери за четыре года войны. Часто людей заманивают через третьи страны, предлагая высокооплачиваемую гражданскую работу.

Эти действия вызывают недовольство в таких странах, как Кения, Гана и Южная Африка. Семьи призывают правительства активнее возвращать своих граждан домой, однако африканские государства стараются избегать открытых конфликтов с Москвой на фоне войны в Украине.

Кенийский министр подчеркнул, что его страна хочет, чтобы вербовка граждан прекратилась, но при этом он «прагматичен и реалистичен», признавая статус России как «сверхдержавы» и учитывая давние отношения с ней.

По данным Украины, на стороне России воюют более 1700 африканцев, хотя аналитики считают, что цифра может быть выше. Согласно отчету кенийской разведки, только граждан этой страны завербовали более 1000 человек. В феврале Гана заявила о более чем 50 погибших своих граждан после того, как их «заманили в бой». При этом Россия отрицает незаконную вербовку африканцев.

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква отметил, что страна поддерживает дипломатические отношения с Россией, но в случаях, когда граждане обмануты или втянуты в войну, его правительство будет «говорить прямо и действовать». В то же время, как отмечает Reuters, большинство африканских государств, вероятно, займут более осторожную позицию, как это делает Южная Африка.

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