«Интересная тенденция»: ВСУ наносят россиянам колоссальные потери 6 15.03.2026, 23:26

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Начало марта стало для оккупантов «черным».

Во вторую неделю марта 2026 года российские войска продвинулись на украинской территории лишь на 31 квадратный километр, потеряв при этом около 5 880 военнослужащих. Такая пропорция стала одной из самых тяжелых для армии РФ за весь период полномасштабной войны. Об этом сообщил украинский военный аналитик Александр Коваленко.

По его подсчетам, на каждый захваченный квадратный километр приходится примерно 189 погибших российских военных. «Тенденция весьма интересная… И это говорю не я — это показывают цифры», — отметил аналитик.

Показатель продвижения оказался одним из самых низких не только по сравнению с предыдущим месяцем, но и в целом с начала 2026 года. При этом в расчетах не учитывались территории, которые украинские силы смогли вернуть в ходе контратак в течение недели. Если включить эти данные, результаты российского наступления выглядели бы еще слабее.

По сути, как отмечает Коваленко, российская армия тратит ресурс, сопоставимый примерно с двумя с половиной ротами личного состава, чтобы продвинуться всего на один квадратный километр.

В целом за первые две недели марта российские войска заняли около 43 км², что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период февраля. Общие потери армии РФ за это время оцениваются примерно в 12 400 человек. Такая динамика делает первую половину марта одним из наиболее неудачных периодов для российских наступательных действий в 2026 году.

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