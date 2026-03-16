«Все решится в ближайшие две недели» 4 16.03.2026, 6:00

12,166

В Украине решают, нужны ли им переговоры с РФ.

Украина в ближайшие одну-две недели планирует окончательно оценить перспективы переговоров с Россией. Об этом, по данным Telegram-канала Ukraine Context, сообщил депутатам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, если станет понятно, что дипломатический путь не дает результатов, страна будет готовиться к сценарию затяжной войны со всеми вытекающими последствиями.

Тем временем процесс мирных контактов фактически застопорился. Как пишет Financial Times со ссылкой на четырех европейских дипломатов, внимание США значительно переключилось на конфликт на Ближнем Востоке, что ослабило интерес Вашингтона к урегулированию войны в Украине.

Один из источников издания отметил, что переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве США сейчас находятся «в зоне серьезного риска».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com