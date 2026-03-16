Для армии США разработают «солдат будущего» 2 16.03.2026, 10:00

4,494

Инженеры заявляют о технологическом скачке.

Компания «Элбит Америка» (Elbit America) заключила контракт с армией США на сумму 120,5 миллиона долларов. Речь идет о разработке персональной системы управления и контроля для солдата — «Командование миссией солдата» (Soldier Borne Mission Command — SBMC). Проект направлен на улучшение связи между бойцами и ускорение реакции подразделений прямо на поле боя, пишет 9tv.co.il.

Сделка оформлена в формате специального соглашения «Иная форма контрактных полномочий» (Other Transaction Authority — OTA). Новая система должна создать возможности следующего поколения и изменить подход к тому, как солдаты действуют, общаются и управляют операциями в сложных боевых условиях. Проект опирается на многолетний опыт «Элбит Америка» в технологиях визуальных систем для бойцов.

Разработчики называют SBMC не просто развитием существующих решений, а настоящим технологическим скачком. Система объединяет в реальном времени данные многоспектральных сенсоров и точные средства позиционирования. Вся информация выводится в удобном интерфейсе прямо перед глазами бойца. Такой подход повышает осведомленность о происходящем и помогает принимать решения без перегрузки информацией и лишних отвлекающих факторов.

SBMC обеспечит полную цифровую связь внутри подразделения. Солдаты смогут мгновенно обмениваться визуальной разведывательной информацией и данными об угрозах. Подразделение превращается в единую сенсорную сеть, где каждый участник получает доступ к общей картине происходящего. Система сохраняет четкость управления даже в условиях нестабильной или ограниченной связи.

«Система SBMC меняет скорость принятия решений и позволяет действовать уверенно в самые критические моменты боя», — отметил старший вице-президент и руководитель направления систем для бойцов в «Элбит Америка» Эрик Фокс (Eric Fox). По его словам, сотрудничество с компанией «Буз Аллен Хэмилтон» (Booz Allen Hamilton — BAH) позволяет создать интуитивный доступ к важной информации, что помогает солдатам быстрее анализировать ситуацию и реагировать на нее.

«Буз Аллен Хэмилтон» — один из ключевых поставщиков технологий искусственного интеллекта для федерального правительства США. Партнеры создают программную основу системы SBMC, включая решения дополненной реальности, новые коммуникационные платформы и инструменты анализа данных на базе искусственного интеллекта.

Президент и генеральный директор «Элбит Америка» Люк Савуа (Luke Savoie) назвал систему важным фактором будущих побед на поле боя. По его словам, бойцам необходимы быстро обработанные и точные данные, которые повышают эффективность и выживаемость. Компания уже много лет разрабатывает технологии передачи информации прямо перед глазами бойца — например системы ночного видения и сенсорные комплексы в шлеме истребителя F-35 «Лайтнинг II» (F-35 Lightning II).

В армии США рассматривают SBMC как основу для дальнейшего развития взаимодействия человека и машины. В перспективе система позволит интегрировать автономные платформы и укрепить превосходство в сфере так называемой когнитивной войны. Разработчики рассчитывают создать технологию, которая превращает информацию в мгновенное действие и помогает солдатам реагировать на угрозы на уровне инстинкта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com