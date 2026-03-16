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В Беларуси установлен новый температурный рекорд

  • 16.03.2026, 12:04
  • 1,578
В Беларуси установлен новый температурный рекорд

Максимум дня побит сразу в нескольких городах.

Седьмой день подряд в Беларуси обновляются температурные рекорды, свидетельствует сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

15 марта зафиксирован новый температурный максимум дня за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года): в Бресте воздух прогрелся до 16,1 градуса выше нуля. Прежний экстремум был зарегистрирован в 2014 году в Брагине (15,4). В самом Бресте перекрыт рекорд 54-летней давности (14,9).

Превышены максимумы в Минске — 12,3 градуса (11,3 в 1991 и 2024 годах), Гродно — 14,7 (14,1 в 1991-м), Витебске — 12,8 (11,9 в 2024-м).

Всего за прошедшие сутки температурные рекорды зафиксированы на 29 из 48 метеостанций, к архивам которых есть доступ.

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