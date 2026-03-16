закрыть
21 июня 2026, воскресенье, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пескова спросили о лечении Хаменеи в Москве

  • 16.03.2026, 13:20
  • 9,322
Пескова спросили о лечении Хаменеи в Москве
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Кремль не стал опровергать информацию СМИ.

Кремль не комментирует сообщения о предполагаемом приезде нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Москву для лечения. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Подобные сообщения мы никак не комментируем», — сказал он.

Ранее кувейтская газета Al-Jarida сообщила, что Хаменеи, предположительно, доставили в Москву 12 марта для прохождения лечения. Высокопоставленный источник, близкий к новому верховному лидеру Ирана сказал изданию, что его вывезли из Ирана на военном самолете. По его словам, Хаменеи уже перенес операцию в частной клинике.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип