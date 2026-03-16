Пескова спросили о лечении Хаменеи в Москве 16.03.2026, 13:20

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Кремль не стал опровергать информацию СМИ.

Кремль не комментирует сообщения о предполагаемом приезде нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Москву для лечения. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Подобные сообщения мы никак не комментируем», — сказал он.

Ранее кувейтская газета Al-Jarida сообщила, что Хаменеи, предположительно, доставили в Москву 12 марта для прохождения лечения. Высокопоставленный источник, близкий к новому верховному лидеру Ирана сказал изданию, что его вывезли из Ирана на военном самолете. По его словам, Хаменеи уже перенес операцию в частной клинике.

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