BILD: Россия хочет дестабилизировать Эстонию 4 16.03.2026, 15:17

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Таллинн столкнулась с тревожной волной российской пропаганды.

В российских социальных сетях в последние недели активно распространяется идея создания так называемой «Народной республики Нарва» — города на востоке Эстонии, расположенного на границе с Россией. Население Нарвы составляет около 50 тысяч человек, и примерно 90% жителей — русскоязычные.

Как сообщает немецкое издание Bild, в эстонских спецслужбах считают, что такая информационная кампания может быть попыткой подготовить почву для возможной дестабилизации региона. По их мнению, подобный сценарий напоминает события весны 2014 года в Украине, когда при поддержке российских спецслужб и местных коллаборационистов в ряде русскоязычных регионов были провозглашены «народные республики».

Тогда такие структуры смогли закрепиться лишь в Донецке и Луганске — после прямого вмешательства российских военных и длительных боевых действий, в результате которых погибли более 12 тысяч человек.

С начала марта в Telegram, «ВКонтакте» и других социальных сетях начали появляться сообщения, призывающие жителей распространять листовки, совершать акты саботажа и вооружаться для провозглашения «Народной республики Нарва» и противостояния правительству Эстонии. В некоторых публикациях также говорится о поддержке со стороны российских военных.

Под лозунгами вроде «Русские, мы не одни!» и «От Нарвы до Пюсси простирается русская земля» распространяются призывы к вооруженной борьбе. В сети публикуют карты предполагаемой «республики», а также изображения флагов зелено-черно-белого цвета. На некоторых видео люди в масках на фоне этих флагов призывают «действовать вместе».

Пресс-секретарь Полиции безопасности Эстонии (Kapo) Марта Тууле заявила, что подобные публикации являются частью дезинформационной кампании.

По ее словам, цель таких сообщений — посеять страх, вызвать путаницу и расколоть общество. Тууле подчеркнула, что подобные методы уже применялись в Эстонии и других странах.

Она также предупредила, что участие в подобных акциях может привести к уголовной ответственности.

Источники издания в эстонской разведке отмечают, что кампания могла быть запущена не случайно именно сейчас — на фоне войны на Ближнем Востоке. По их мнению, нельзя полностью исключать, что подобная информационная активность может быть частью подготовки к возможному сценарию дестабилизации по аналогии с событиями в Украине в 2014 году.

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