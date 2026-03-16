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Реакция Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» взорвала интернет

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  • 16.03.2026, 16:33
  • 16,840
Реакция Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» взорвала интернет
Леонардо Ди Каприо

Одного взгляда актера оказалось достаточно, чтобы появилось новое вирусное видео.

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо снова прославился в сети благодаря своей реакции на реплику, провозглашенную ведущим церемонии. Интересно, что для этого ему не пришлось ничего делать, об этом пишет «Фокус».

В ночь на 16 марта в американском Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии «Оскар». В перерывах между объявлениями лауреатов ведущий шоу, американский комик Конан О'Брайен, пытался развлекать публику шутками.

В какой-то момент О'Брайен провозгласил Леонардо Ди Каприо «королем мемов», напомнив, что на протяжении многих лет его выражение лица становилось разошлось по всему интернету. На экране тем временем демонстрировались известные картинки с Ди Каприо и бокалом шампанского.

В ответ актер неловко посмотрел в камеру, натянуто улыбнулся и пожал плечами. Собственно, что эта реакция также стала новым мемом, которую ведущий описал, как: «То чувство, когда ты на это не соглашался».

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