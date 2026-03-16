Реакция Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» взорвала интернет

Реакция Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» взорвала интернет1
- 16.03.2026, 16:33
- 16,840
Одного взгляда актера оказалось достаточно, чтобы появилось новое вирусное видео.
Известный американский актер Леонардо Ди Каприо снова прославился в сети благодаря своей реакции на реплику, провозглашенную ведущим церемонии. Интересно, что для этого ему не пришлось ничего делать, об этом пишет «Фокус».
В ночь на 16 марта в американском Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии «Оскар». В перерывах между объявлениями лауреатов ведущий шоу, американский комик Конан О'Брайен, пытался развлекать публику шутками.
В какой-то момент О'Брайен провозгласил Леонардо Ди Каприо «королем мемов», напомнив, что на протяжении многих лет его выражение лица становилось разошлось по всему интернету. На экране тем временем демонстрировались известные картинки с Ди Каприо и бокалом шампанского.
В ответ актер неловко посмотрел в камеру, натянуто улыбнулся и пожал плечами. Собственно, что эта реакция также стала новым мемом, которую ведущий описал, как: «То чувство, когда ты на это не соглашался».