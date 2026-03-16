В Беларуси снова произошел сбой в сети зарядок Malanka 16.03.2026, 18:30

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На части станций возникли трудности с авторизацией.

У сети электрозарядных станций (ЭЗС) Malanka 16 марта произошел новый сбой. Smartpress.by узнал в службе поддержки сети, какие трудности возможны на станциях.

«Частично сбой устранен, станции работают, на некоторых из них могут быть небольшие трудности с авторизацией», – рассказали нам.

Сбой был со стороны провайдера. Других подробностей не озвучили.

Напомним, 4 марта в Беларуси произошел сбой в работе сети ЭЗС Malanka. Пользователи тогда начали массово сообщать, что не открывается мобильное приложение и не работает сайт сервиса. 5 марта Malanka в своем Telegram-канале сообщила о возобновлении работы сервисов.

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