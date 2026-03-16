Израиль заявил об уничтожении космического и спутникового центра Ирана в Тегеране 4 16.03.2026, 19:16

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Израиль заявил в понедельник, 16 марта, что уничтожил комплекс, который использовали иранские военные для развития космических возможностей.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорит, что здание в центре Тегерана использовали для «разработки военных космических программ», включая спутник Chamran-1, который Иран запустил в 2024 году.

Фотографии, распространяемые в социальных сетях, показывают очевидные повреждения Института космических исследований Тарашт в столице страны.

28 февраля началась совместная операция США и Израиля против иранского режима. В результате авиаударов был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его сын Моджтабу Хаменеи был избран преемником.

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