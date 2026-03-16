Netflix проведет первую в истории платформы трансляцию боя MMA 16.03.2026, 22:22

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Турнир будет транслироваться в прямом эфире для 325 млн подписчиков по всему миру.

Стриминговый сервис Netflix 16 мая проведет первый в своей истории турнир по смешанным единоборствам. Об этом сообщается на странице сервиса в соцсети Х.

16 мая на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе состоится первый в истории платформы турнир по ММА промоушена Most Valuable Promotions, который будет транслироваться в прямом эфире для 325 млн подписчиков по всему миру.

Компания дебютирует в ММА трансляцией шоу с участием Ронды Раузи и Джины Карано. В карде также пройдут бои экс-бойцов UFC Нейт Диаза и Майк Перри, а также Фрэнсиса Нганну против Филипа Линса.

Ранее стриминговый сервис вел переговоры с UFC о покупке прав на трансляцию всех номерных турниров. Однако стороны не смогли договориться, поскольку Netflix хотел показывать только бои с участием звезд и отказывался от турниров UFC Fight Night и UFC Вегас. В итоге UFC заключил семилетний контракт с Paramount на рекордные $7,7 млрд.

В прошлом году Netflix получил рекордные цифры просмотров за трансляции боксерских мега-боев: поединок Джейка Пола с Майком Тайсоном собрал 108 млн зрителей, а бой Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом — 41,4 млн.

Вице-президент Netflix по спорту Гейб Спитцер подчеркнул значимость события для платформы. «После рекордного успеха в боксе мы хотели, чтобы наше первое мероприятие ММА было по-настоящему легендарным. Это больше, чем просто спортсмены — они звезды поколений, и то, что они возглавляют наш дебют в ММА в Intuit Dome, является определяющим моментом для нас», — заявил Спитцер.

Помимо MMA-турнира, в сентябре 2026 года Netflix покажет реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Бой пройдет в Лас-Вегасе на арене The Sphere.

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