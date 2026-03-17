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Польша не планирует участвовать в миссии по разблокированию Ормузского пролива

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  • 17.03.2026, 6:27
  • 3,412
Польша не планирует участвовать в миссии по разблокированию Ормузского пролива
Радослав Сикорский

Об этом заявил глава МИД Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил возможности диалога с США по вопросу Ормузского пролива, хотя и подчеркнул, что Польша не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует RMF24.

«Президент Трамп обратился к НАТО за помощью, но несколько стран НАТО уже ответили. И чтобы было понятно: Польша не планирует участвовать в такой миссии», — подчеркнул польский министр.

Он отметил, что у Европейского Союза уже есть две миссии, действующие в непосредственной близости от Ормузского пролива.

«Лично я считаю – и уже высказывал эту мысль – что было бы неплохо начать диалог с американской стороной относительно гипотетических возможных трансформаций этих миссий, как это предложила верховный представитель, когда воцарится мир. Однако нам нужно будет разобраться с огромными заторами по обе стороны пролива», – добавил Сикорский.

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