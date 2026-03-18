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Из глубин Вселенной пришел загадочный сигнал

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  • 18.03.2026, 9:02
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Из глубин Вселенной пришел загадочный сигнал

Дополнительную роль сыграл эффект, предсказанный Альбертом Эйнштейном.

Астрономы зафиксировали необычайно мощный радиосигнал, пришедший из глубин космоса — его источник находится на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет.

Речь идёт о редком явлении, которое возникает при столкновении богатых газом галактик: в таких условиях молекулы начинают излучать интенсивные радиоволны, формируя своеобразный «космический усилитель», сравнимый с лазером, но работающий в радиодиапазоне, пишет Daily Mail.

Этот сигнал оказался настолько ярким, что учёные допускают: его мощность может превышать типичные значения для подобных объектов. Система, откуда он исходит, наблюдается такой, какой она была миллиарды лет назад, когда Вселенная была значительно моложе.

Дополнительную роль сыграл эффект, предсказанный Альбертом Эйнштейном: между Землёй и источником находится массивная галактика, которая своим притяжением искривляет пространство и усиливает проходящее излучение.

Благодаря этому природному «увеличителю» сигнал стал заметен для радиотелескопов, хотя обычно такие далекие объекты остаются недоступными для наблюдений.

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