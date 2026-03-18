«Соболенко бьет с такой силой, что Серена Уильямс отдыхает»12
- 18.03.2026, 13:20
- 4,966
Белорусская теннисистка поражает своими способностями.
Бывшая российская теннисистка Светлана Кузнецова считает, что белоруска Арина Соболенко превосходит в мощи 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.
— Меня всегда умиляют такие бывшие теннисисты, [как Мартина Хингис], которые говорят о нынешнем теннисе. Вот я не могу сравнивать скорости, которые были тогда и есть сейчас. Я немного переписывалась с Ариной Соболенко после ее проигранного финала «Ролан Гаррос-2025».
Мы говорили про силу, про разум на корте. И, честно говоря, когда я с Ариной тренировалась, мне просто хотелось сачком собирать мячики. Мне больше ничего не хотелось. Она бьет с такой силой, что Серена Уильямс просто отдыхает.
Вот все говорят: в наше время, мол, такое было. Я такого не хочу говорить, — констатировала Кузнецова в ютуб-проекте First&Red.