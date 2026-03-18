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«Соболенко бьет с такой силой, что Серена Уильямс отдыхает»

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  • 18.03.2026, 13:20
  • 4,966
«Соболенко бьет с такой силой, что Серена Уильямс отдыхает»
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка поражает своими способностями.

Бывшая российская теннисистка Светлана Кузнецова считает, что белоруска Арина Соболенко превосходит в мощи 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.

— Меня всегда умиляют такие бывшие теннисисты, [как Мартина Хингис], которые говорят о нынешнем теннисе. Вот я не могу сравнивать скорости, которые были тогда и есть сейчас. Я немного переписывалась с Ариной Соболенко после ее проигранного финала «Ролан Гаррос-2025».

Мы говорили про силу, про разум на корте. И, честно говоря, когда я с Ариной тренировалась, мне просто хотелось сачком собирать мячики. Мне больше ничего не хотелось. Она бьет с такой силой, что Серена Уильямс просто отдыхает.

Вот все говорят: в наше время, мол, такое было. Я такого не хочу говорить, — констатировала Кузнецова в ютуб-проекте First&Red.

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