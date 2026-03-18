Талон на троллейбус в Минске подорожает до четырех рублей?22
- 18.03.2026, 13:48
- 7,496
Столичные «власти» озвучили «честную цену» на проезд в общественном транспорте.
Председатель минского городского «совета депутатов» (Мингорсовета) Артем Цуран 17 марта во время встречи с коллективом ОАО «Керамин» заявил, что минчане недоплачивают за проезд в общественном транспорте.
По его словам, талончик на троллейбус должен стоить порядка 4 рублей.
«На сегодняшний день пассажир оплачивает только 30% стоимости проезда. Остальное компенсируется за счет бюджета города. Если бы мы оплачивали 100%, то талон на проезд сегодня стоил бы около четырех рублей», - заявил Цуран.
Напомним, что власти белорусских регионов объявили о повышении стоимости проезда в городском и пригородном общественном транспорте в апреле 2025 года. Вполне вероятно, что этой весной стоимость билетов снова вырастет. Но пока официальной информации об этом нет.