Талон на троллейбус в Минске подорожает до четырех рублей? 22 18.03.2026, 13:48

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Столичные «власти» озвучили «честную цену» на проезд в общественном транспорте.

Председатель минского городского «совета депутатов» (Мингорсовета) Артем Цуран 17 марта во время встречи с коллективом ОАО «Керамин» заявил, что минчане недоплачивают за проезд в общественном транспорте.

По его словам, талончик на троллейбус должен стоить порядка 4 рублей.

«На сегодняшний день пассажир оплачивает только 30% стоимости проезда. Остальное компенсируется за счет бюджета города. Если бы мы оплачивали 100%, то талон на проезд сегодня стоил бы около четырех рублей», - заявил Цуран.

Напомним, что власти белорусских регионов объявили о повышении стоимости проезда в городском и пригородном общественном транспорте в апреле 2025 года. Вполне вероятно, что этой весной стоимость билетов снова вырастет. Но пока официальной информации об этом нет.

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