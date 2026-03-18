закрыть
23 июня 2026, вторник, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Талон на троллейбус в Минске подорожает до четырех рублей?

22
  • 18.03.2026, 13:48
  • 7,496
Талон на троллейбус в Минске подорожает до четырех рублей?

Столичные «власти» озвучили «честную цену» на проезд в общественном транспорте.

Председатель минского городского «совета депутатов» (Мингорсовета) Артем Цуран 17 марта во время встречи с коллективом ОАО «Керамин» заявил, что минчане недоплачивают за проезд в общественном транспорте.

По его словам, талончик на троллейбус должен стоить порядка 4 рублей.

«На сегодняшний день пассажир оплачивает только 30% стоимости проезда. Остальное компенсируется за счет бюджета города. Если бы мы оплачивали 100%, то талон на проезд сегодня стоил бы около четырех рублей», - заявил Цуран.

Напомним, что власти белорусских регионов объявили о повышении стоимости проезда в городском и пригородном общественном транспорте в апреле 2025 года. Вполне вероятно, что этой весной стоимость билетов снова вырастет. Но пока официальной информации об этом нет.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко