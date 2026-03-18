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Как город Ноттингем стал частью легенды о Бэтмене

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  • 18.03.2026, 13:57
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Как город Ноттингем стал частью легенды о Бэтмене

Существует историческая связь киноленты и реального города.

Оказалось, что английский город Ноттингем тесно связан с миром Бэтмена — и не только благодаря кино. Одним из ключевых звеньев стала картина «Бэтмен: Начало» режиссера Кристофера Нолана. В фильме с Кристианом Бейлом в главной роли поместье Брюса Уэйна снимали в «Уоллатон-холл» — историческом особняке XVI века, который сегодня является музеем естественной истории, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org)

Однако связь с Бэтменом у региона гораздо глубже. В нескольких километрах от города находится деревня Готэм, название которой вдохновило создателей вымышленного города, где разворачиваются события комиксов.

История уходит в Средневековье, во времена короля Иоанна Безземельного. Согласно легенде, жители деревни притворялись безумцами, чтобы через их поселение не стали строить дорого. Эти рассказы о «мудрецах из Готэма» стали популярными в английском фольклоре.

Позже американский писатель Вашингтон Ирвинг использовал название «Готэм» как сатирическое прозвище Нью-Йорка. Именно это название впоследствии вдохновило соавтора Бэтмена Билла Фингера при создании мрачного мегаполиса.

Сегодня Ноттингем привлекает туристов не только легендами о Робине Гуде, но и этой необычной связью с одним из самых известных супергероев. Здесь можно увидеть как «поместье Уэйна», так и деревню, давшую имя легендарному Готэму.

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