Во время выступления в Вильнюсе Галкин удивил украинцев и белорусов

Во время выступления в Вильнюсе Галкин удивил украинцев и белорусов19
- 18.03.2026, 23:16
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Зал взорвался.
17 марта вечером в полном зале Compensа в Вильнюсе выступил Максим Галкин. Во время выступления он не избегал шуток на политические темы. Исполнитель с юмором вспомнил советское время, пошутил над президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, и покорил сердца зрителей тем, что обратился к ним не только по-литовски, но и по-украински, даже пел на этих языках, пишет Delfi.lt.
На литовском он исполнил песню легендарного Стасиса Повилайтиса «Свети мне снова» (Švieski man vėl). По-литовски он и приветствовал публику, позже произнес несколько фраз на хорошем литовском. Он сказал, что ему нравится учить литовский и латвийский языки. Кроме того, он учит их не самостоятельно, а берет уроки.
Немало радости Галкин доставил и украинцам — обратился к ним по-украински и исполнил песню на украинском языке.
Также он вспомнил и о великом князе Витовте, которого очень почитают белорусы и литовцы. «Первый раз я приехал в Литву, когда Витовт поил своих коней в Черном море», — пошутил он.