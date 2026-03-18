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Во время выступления в Вильнюсе Галкин удивил украинцев и белорусов

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  • 18.03.2026, 23:16
  • 43,670
Во время выступления в Вильнюсе Галкин удивил украинцев и белорусов

Зал взорвался.

17 марта вечером в полном зале Compensа в Вильнюсе выступил Максим Галкин. Во время выступления он не избегал шуток на политические темы. Исполнитель с юмором вспомнил советское время, пошутил над президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, и покорил сердца зрителей тем, что обратился к ним не только по-литовски, но и по-украински, даже пел на этих языках, пишет Delfi.lt.

На литовском он исполнил песню легендарного Стасиса Повилайтиса «Свети мне снова» (Švieski man vėl). По-литовски он и приветствовал публику, позже произнес несколько фраз на хорошем литовском. Он сказал, что ему нравится учить литовский и латвийский языки. Кроме того, он учит их не самостоятельно, а берет уроки.

Немало радости Галкин доставил и украинцам — обратился к ним по-украински и исполнил песню на украинском языке.

Также он вспомнил и о великом князе Витовте, которого очень почитают белорусы и литовцы. «Первый раз я приехал в Литву, когда Витовт поил своих коней в Черном море», — пошутил он.

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