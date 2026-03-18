Том Круз был рожден для этой роли 3 18.03.2026, 18:55

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Фото: Getty Images

«Джерри Магуайр» стал особенным фильмом в его карьере.

Голливудский актер Том Круз за более чем 40-летнюю карьеру стал символом зрелищных трюков и блокбастеров. В последние годы он особенно прославился благодаря франшизе «Миссия невыполнима», где лично выполняет сложнейшие и опасные сцены. Однако вопрос о его главной, определяющей роли остается открытым, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Круз исполнял множество ярких персонажей — от Итана Ханта до пилота Мэверика в «Топ Ган». Тем не менее, ни один из них не стал столь же однозначным символом актера, как, например, «Индиана Джонс» для Харрисона Форда.

По мнению режиссера Кэмерона Кроу, именно фильм «Джерри Магуайр» можно считать ключевой работой Круза. Он утверждает, что актер «был рожден для этой роли». Картина принесла Крузу премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар», а также стала частью массовой культуры.

Сам Кроу отмечал, что Круз проявил исключительную вовлеченность в процессе съемок, позволяя режиссеру менять сцены прямо во время дублей и стремясь максимально точно воплотить задумку.

Любопытно, что изначально сценарий писался для Тома Хэнкса, который отказался от роли. Тем не менее, именно Круз, по мнению создателей, сумел придать персонажу глубину и харизму, сделав его одним из самых запоминающихся в своей карьере.

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