Сегодня состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов1
- 18.03.2026, 19:26
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«Барселона» примет «Ньюкасл», «Бавария» сразится с «Аталантой».
Сегодня, 18 марта, состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 18 марта (время – минское):
20:45. «Барселона» — «Ньюкасл»;
23:00. «Ливерпуль» — «Галатасарай»;
23:00. «Бавария» — «Аталанта»;
23:00. «Тоттенхэм» — «Атлетико» Мадрид.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер» — 5:0.