Генсек НАТО: Союзники ищут способ вновь открыть Ормузский пролив

Генсек НАТО: Союзники ищут способ вновь открыть Ормузский пролив4
- 18.03.2026, 21:00
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Ранее многие страны НАТО отказали Трампу в помощи.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс обсуждает со своими союзниками, как вновь открыть Ормузский пролив.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Норвегии, сообщает CNN.
Рютте подчеркнул важность пролива, который остается практически заблокированным на фоне конфликта с Ираном, и отметил, что по этому вопросу он поддерживает контакт со «многими» союзниками.
«Мы все, конечно, согласны, что пролив должен снова открыться. И я знаю, что союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать, какой лучший способ это сделать. Они работают над этим совместно, чтобы найти выход из ситуации», – подчеркнул генсек НАТО.