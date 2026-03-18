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Генсек НАТО: Союзники ищут способ вновь открыть Ормузский пролив

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  • 18.03.2026, 21:00
  • 2,686
Генсек НАТО: Союзники ищут способ вновь открыть Ормузский пролив
Марк Рютте

Ранее многие страны НАТО отказали Трампу в помощи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс обсуждает со своими союзниками, как вновь открыть Ормузский пролив.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Норвегии, сообщает CNN.

Рютте подчеркнул важность пролива, который остается практически заблокированным на фоне конфликта с Ираном, и отметил, что по этому вопросу он поддерживает контакт со «многими» союзниками.

«Мы все, конечно, согласны, что пролив должен снова открыться. И я знаю, что союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать, какой лучший способ это сделать. Они работают над этим совместно, чтобы найти выход из ситуации», – подчеркнул генсек НАТО.

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