Путин перестал ездить в Кремль 14 18.03.2026, 22:10

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Фото: Getty Images

Диктатора РФ напугала слежка США и Израиля перед ликвидацией Хаменеи.

Владимир Путин перестал появляться на публичных мероприятиях в Кремле после того, как стали известны подробности операции США и Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Как выяснила ранее Financial Times, перед атакой израильские спецслужбы отслеживали передвижения Хаменеи с помощью взломанных камер наблюдения.

Согласно подсчетам «Агентства», основанных на публикациях на Kremlin.ru, последний раз Путин проводил публичное мероприятие в Кремле 9 марта — совещание о ситуации на мировом рынке нефти и газа. После этого он, по данным президентской пресс-службы, несколько раз встречался с губернаторами, министром просвещения и главой Сбербанка, а также участвовал в совещаниях с Совбезом по видеосвязи. Однако, как указывает «Агентство», подобные встречи нередко записываются заранее, а участие по видеосвязи возможно из разных резиденций, где оборудованы идентичные кабинеты.

Пауза в очных кремлевских мероприятиях длится уже девять дней — это один из самых долгих перерывов с начала года. Единственный раз в 2026 году Путин отсутствовал в Кремле дольше в феврале — с 6 по 18 число. Для сравнения, пауза после новогодних праздников не превышала шести дней.

По данным Financial Times, израильские спецслужбы выследили аятоллу через взломанные уличные камеры в Тегеране, изображения с которых годами передавались в Израиль. Одна из камер была установлена на улице Пастера, где находятся правительственные здания, что позволило изучить систему охраны комплекса. «Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим», — отметил источник FT в разведке. Кроме того, перед ударом Израиль вывел из строя вышки сотовой связи, чтобы звонки не проходили на телефоны охраны Хаменеи.

В Москве, где количество камер наблюдения превышает тегеранское, а отключения мобильного интернета в центре длятся уже почти две недели, эти детали вызвали тревогу. Бывший «министр госбезопасности „ДНР“» Андрей Пинчук в публикации на сайте пропагандистского «Царьграда» предположил, что «неустанная охота» на иранских лидеров и массовые отключения связи в Москве могут быть связаны.

Тем временем, как пишет The Wall Street Journal, сейчас Израиль сделал ставку на дестабилизацию иранского режима изнутри, получая разведданные от местных жителей и уничтожая командиров силовых структур. В ночь на вторник, 17 марта, был ликвидирован секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани, считавшийся фактическим лидером страны после гибели Хаменеи. По данным Iran International, убийство Лариджани стало возможным благодаря информации от тегеранцев. Минобороны Израиля сообщило также об «устранении» иранского министра разведки Исмаила Хатиба, а всего, по данным Тель-Авива, под ударами погибли тысячи сотрудников силовых структур Ирана.

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