Шон Пенн посетил украинских военных в Донецкой области 3 18.03.2026, 22:36

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Фотофакт.

Американский актер Шон Пенн и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетили подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, которое находится на Донецком направлении.

Об этом сообщили в самой бригаде в среду, 18 марта.

Как отметили в пресс-службе, актер пообщался с военными, выразил им свою поддержку и поблагодарил за преданность защите Украины.

«Его приезд — это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны. Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной», — отметили в бригаде.

В 157-й ОМБр опубликовали фото с гостями. На одной из фотографий можно увидеть Шона Пена и Ермака на фоне стелы города Славянск.

16 марта актер прибыл в Украину вместо того, чтобы посетить церемонию награждения премией Американской академии киноискусства и науки. Шон Пен был номинирован на Оскар 2026 в категории Лучший актер второго плана за роль в фильме Одна битва за другой Пола Томаса Андерсона. Он стал лауреатом Оскар 2026, однако не появился в театре Долби, чтобы забрать награду.

Андрей Ермак поздравил американского актера с наградой и назвал его близким другом.

«Поздравляю большого друга Украины и моего близкого друга Шона Пенна с новым Оскаром. Одна битва за другой — невероятно символическое название и для Украины», — написал Ермак.

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