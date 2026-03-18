Шон Пенн посетил украинских военных в Донецкой области

Шон Пенн посетил украинских военных в Донецкой области3
- 18.03.2026, 22:36
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Фотофакт.
Американский актер Шон Пенн и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетили подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, которое находится на Донецком направлении.
Об этом сообщили в самой бригаде в среду, 18 марта.
Как отметили в пресс-службе, актер пообщался с военными, выразил им свою поддержку и поблагодарил за преданность защите Украины.
«Его приезд — это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны. Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной», — отметили в бригаде.
В 157-й ОМБр опубликовали фото с гостями. На одной из фотографий можно увидеть Шона Пена и Ермака на фоне стелы города Славянск.
16 марта актер прибыл в Украину вместо того, чтобы посетить церемонию награждения премией Американской академии киноискусства и науки. Шон Пен был номинирован на Оскар 2026 в категории Лучший актер второго плана за роль в фильме Одна битва за другой Пола Томаса Андерсона. Он стал лауреатом Оскар 2026, однако не появился в театре Долби, чтобы забрать награду.
Андрей Ермак поздравил американского актера с наградой и назвал его близким другом.
«Поздравляю большого друга Украины и моего близкого друга Шона Пенна с новым Оскаром. Одна битва за другой — невероятно символическое название и для Украины», — написал Ермак.