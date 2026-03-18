Дубль Левандовского и 9 голов: «Барселона» разгромила «Ньюкасл» 1 18.03.2026, 22:49

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 7:2.

В ответном матче 1/8 финала испанская «Барселона» разгромила английский «Ньюкасл» и уверенно вышла в следующий раунд. Встреча на «Камп Ноу» завершилась с результатом 7:2.

В первом тайме игра была равной, и гости из Англии дважды отыгрались. На голы, которые на 6-й 18-й минутах забили Рафинья и Марк Берналь, дублем ответил Энтони Эланга, поразив ворота Жоана Гарсии на 15-й и 28-й. Тем не менее, каталонцы ушли на перерыв, ведя в счете, поскольку Ламин Ямаль реализовал пенальти в компенсированное время (45+7).

Во втором тайме «Барселона» забила еще четыре мяча. Фермин Лопес отличился на 51-й минуте, а затем Роберт Левандовский оформил дубль, отправив мяч в сетку ворот «сорок» на 56-й и 61-й. Hа 72-й минуте свой второй гол в матче забил и Рафинья.

Напомним, в первом матче в Ньюкасле на «Сент-Джеймс Парк» соперники сыграли вничью 1:1. В четвертьфинале «Барселона» сыграет с победителем противостояния мадридского «Атлетико» и лондонского «Тоттенхэма».

Отметим, Левандовский забил уже 109 голов в Лиге чемпионов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, уступая только Лионелю Месси (129) и Криштиану Роналду (141).

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