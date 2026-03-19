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Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

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  • 19.03.2026, 0:59
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Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Талантливый вингер «Барселоны» продолжает удивлять болельщиков.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил «Ньюкаслу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Он реализовал пенальти в концовке первого тайма.

Для Ямаля этого десятый гол в главном еврокубке. Воспитанник «Барсы» достиг этой отметки в возрасте 18 лет и 248 дней, что стало новым рекордом турнира.

Ему удалось превзойти достижение французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, забившего в 2017 году десятый мяч в ЛЧ в 18 лет и 350 дней.

Также Ямаль стал самым юным футболистом в истории ЛЧ, забившим в двух матчах плей-офф подряд.

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