Американец обнаружил свою проданную Tesla в Беларуси и взял под удаленный контроль 24 19.03.2026, 14:27

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В США авто побывало в серьезной аварии.

Американец обнаружил, что его Tesla, побывавшая в аварии и затем проданная из-за серьезных повреждений, оказалась в Беларуси. Обычное для нас дело, но сильно удивившее жителя США. Тем не менее он также выяснил, что может контролировать проданную машину, которая находится в тысячах километров от него, пишет «Телеграф».

«Моя старая машина попала в аварию в прошлом году. И они так и не удалили мой аккаунт из нее… Сегодня я получил электронное письмо о том, что машина подключена к премиум-подписке. Я проверил, и она подключена в … БЕЛАРУСИ», – написал он в соцсети Threads.

Американец рассказал, что новые владельцы стали включать музыку на электромобиле благодаря премиум-тарифу, который он сразу же отменил.

«Я могу управлять ею?» – задался он риторическим вопросом.

Мужчина рассказал, что удалил машину из своего аккаунта. А подписку, включенную новыми владельцами из Беларуси, отключил не для того, чтобы им насолить.

«Я узнал об этом только потому, что МОЙ аккаунт использовался для подписки, на которую я не давал согласия. Кроме отмены подписки (о которой я узнал позже, когда запустили другую – они очень хотели слушать музыку), я ничего не контролировал удаленно», – предупредил американец.

И добавил: «Если кто-нибудь найдет нового владельца, поблагодарите его за то, что он подарил машине новую жизнь. Это была любимая машина, которую я так долго хотел получить, и она была со мной и в радости, и в горе. Дважды проехал на ней через всю Америку, от океана до гор, от пустынь до снега».

Последние слова вряд ли порадуют владельцев из Беларуси, которые наверняка надеялись на куда меньший пробег своей восстановленной Tesla.

«Я назвал ее Нова в честь призрака из StarCraft. Веселого путешествия!» – добавил бывший владелец машины.

В комментариях к сообщению американца быстро появились и белорусы, принявшись шутить.

«В США термин «полностью поврежден» означает «незначительные повреждения, подлежащие ремонту», в нашей стране – «небольшие повреждения, подлежащие ремонту», – написал один из комментаторов.

Другой пошутил:

«Пожалуйста, используйте свои машины аккуратно. Нам еще на них ездить. Если можно, передайте соседям».

Что за премиум-тариф и аккаунт для Tesla

В данной ситуации американец и новые владельцы Tesla из Беларуси столкнулись с двумя ключевыми особенностями электромобилей Tesla.

Электромобили компании Илона Маска, как мобильные телефоны, привязываются к аккаунту владельца. В данном случае автомобиль остался связан с учетной записью (аккаунтом) бывшего американского владельца после продажи. Что и позволило ему сохранить удаленный доступ к машине.

Что касается системы удаленного управления и мониторинга (мобильное приложение): то благодаря ему бывший владелец мог:

увидеть, что автомобиль снова подключен к интернету и находится в Беларуси;

а еще получить уведомление о подписке на Premium Connectivity (премиум-подключение).

Последний, кстати, вариант платной подписки Tesla, которая предоставляет доступ к потоковой передаче музыки и другим онлайн-сервисам (просмотр карт со спутника, видео-стриминг, просмотр трафика в реальном времени) через встроенную SIM-карту (модуль идентификации абонента) автомобиля.

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