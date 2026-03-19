20 лет назад началась «Плошча-2006» 6 19.03.2026, 15:58

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Палаточный лагерь возник в центре Минска на следующий день после «выборов».

19 марта 2006 года в Беларуси прошли третьи президентские «выборы». В этот день был проведен митинг в Минске, начавшийся после закрытия избирательных участков, напоминает телеграм-канал «Хартия 97%».

Палаточный лагерь возник 20 марта на Октябрьской площади столицы – на следующий день после голосования. Протестующие не верили в правдивость объявленных Центризбиркомом цифр и требовали отставки Лукашенко.

Протест был жестко подавлен властями, но с тех пор площадь многие стали называть именем Кастуся Калиновского.

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