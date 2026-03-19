TIME: Чем раньше заняться проблемами сна, тем выше польза для здоровья 19.03.2026, 20:42

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Специалисты призывают не игнорировать проблемы со сном.

Нарушения сна могут представлять гораздо большую угрозу для здоровья, чем принято считать. Новое исследование показало, что сочетание бессонницы и апноэ существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые проанализировали данные почти миллиона американских ветеранов за несколько десятилетий. Выяснилось, что у людей с двумя расстройствами сна риск гипертонии более чем вдвое выше, а вероятность развития сердечных заболеваний — более чем в четыре раза выше по сравнению с теми, кто не сталкивается с такими проблемами.

Эксперты отмечают, что проблемы со сном особенно распространены среди ветеранов из-за стресса, нарушенного режима, хронической боли и психических расстройств, включая ПТСР. При этом повышенный риск наблюдался даже у относительно молодых участников — многие были моложе 40 лет.

Исследователи подчеркивают, что здоровье сердца формируется значительно раньше, чем принято думать. Регулярные нарушения сна могут ускорять развитие заболеваний уже в молодом возрасте.

Среди методов лечения называются использование аппарата для постоянного положительного давления в дыхательных путях аппаратов (CPAP) при апноэ и когнитивно-поведенческая терапия при бессоннице. Однако ключевым фактором остается правильная диагностика причин нарушений.

Специалисты призывают не игнорировать проблемы со сном. Постоянная усталость, трудности с засыпанием или частые пробуждения — повод обратиться к врачу. Ранняя диагностика и лечение могут существенно снизить риски и улучшить качество жизни в долгосрочной перспективе.

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