закрыть
24 июня 2026, среда, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

TIME: Чем раньше заняться проблемами сна, тем выше польза для здоровья

  • 19.03.2026, 20:42
  • 3,470
TIME: Чем раньше заняться проблемами сна, тем выше польза для здоровья

Специалисты призывают не игнорировать проблемы со сном.

Нарушения сна могут представлять гораздо большую угрозу для здоровья, чем принято считать. Новое исследование показало, что сочетание бессонницы и апноэ существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые проанализировали данные почти миллиона американских ветеранов за несколько десятилетий. Выяснилось, что у людей с двумя расстройствами сна риск гипертонии более чем вдвое выше, а вероятность развития сердечных заболеваний — более чем в четыре раза выше по сравнению с теми, кто не сталкивается с такими проблемами.

Эксперты отмечают, что проблемы со сном особенно распространены среди ветеранов из-за стресса, нарушенного режима, хронической боли и психических расстройств, включая ПТСР. При этом повышенный риск наблюдался даже у относительно молодых участников — многие были моложе 40 лет.

Исследователи подчеркивают, что здоровье сердца формируется значительно раньше, чем принято думать. Регулярные нарушения сна могут ускорять развитие заболеваний уже в молодом возрасте.

Среди методов лечения называются использование аппарата для постоянного положительного давления в дыхательных путях аппаратов (CPAP) при апноэ и когнитивно-поведенческая терапия при бессоннице. Однако ключевым фактором остается правильная диагностика причин нарушений.

Специалисты призывают не игнорировать проблемы со сном. Постоянная усталость, трудности с засыпанием или частые пробуждения — повод обратиться к врачу. Ранняя диагностика и лечение могут существенно снизить риски и улучшить качество жизни в долгосрочной перспективе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко