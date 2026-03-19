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Футболист Холанд стал инвестором нового мирового шахматного турнира

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  • 19.03.2026, 21:08
  • 1,972
Футболист Холанд стал инвестором нового мирового шахматного турнира

Турнир будет проводиться четыре раза в год в четырех разных городах.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд основал компанию Chess Mates, которая стала крупным акционером турнира Norway Chess и нового шахматного тура Total Chess World Championship. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Холанд основал компанию Chess Mates в партнерстве с норвежским бизнесменом Мортеном Борге.

«Шахматы — невероятная игра. Она тренирует ум, и в ней есть явные сходства с футболом. Нужно быстро соображать, доверять своей интуиции и просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Стратегия и планирование — это все», — заявил Холанд, комментируя свое решение инвестировать в проект.

Генеральный директор Norway Chess и Total Chess Кьелл Мадланд отметил, что участие Холанда говорит о коммерческом потенциале нового турнира. «У Эрлинга огромное количество поклонников по всему миру, и он действительно мастер своего дела в том, что касается создания волшебных спортивных моментов. Я абсолютно уверен, что он внесет огромный вклад в развитие Total Chess, поможет повысить интерес к увлекательному миру шахмат и привлечь новую аудиторию», — заявил Мадланд.

Новый турнир Total Chess World Championship Tour будет проводиться четыре раза в год в четырех разных городах и определит абсолютного чемпиона мира по трем дисциплинам — быстрым классическим шахматам, рапиду и блицу. Минимальный ежегодный призовой фонд составит $2,7 млн.

FIDE утвердило проведение этого чемпионата на как минимум 16 лет. Пилотный турнир запланирован на осень 2026 года, а полноценный сезон чемпионата стартует в 2027-м. В соревнованиях примут участие сильнейшие шахматисты мира.

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