Харрисон Форд растрогался, получая премию за выдающиеся достижения в карьере 2.03.2026, 14:33

Харрисон Форд

Фото: Getty Images

Легендарный актер едва сдерживал эмоции, вспоминая путь длиною 60 лет.

На церемонии Actor Awards легендарный Харрисон Форд стал главным героем вечера, получив премию SAG-AFTRA за выдающиеся достижения в карьере. Звезда «Звездных войн» и «Индианы Джонса» едва сдерживал эмоции, вспоминая путь длиною в шесть десятилетий, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Вручал награду его давний друг актер Вуди Харрельсон, отметивший уникальный талант Форда и его многогранность — от актерского мастерства до пилотирования и столярного дела.

В своем выступлении Форд подчеркнул, что его успех не был мгновенным. «Я боролся 15 лет, переходя от актерских подработок к столярным, пока не получил роль в невероятно успешном фильме», — сказал актер, поблагодарив режиссеров Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга и своих наставников за поддержку в начале пути.

Форд рассказал, что пришел в актерство в колледже, когда чувствовал себя «потерянным и одиноким». Театр стал для него спасением и местом, где он впервые почувствовал себя «частью чего-то большого».

«Работа с актерами — одно из величайших удовольствий моей жизни. Моя карьера построена на усилиях каждого человека, с кем я был на площадке», — отметил он.

Актер подчеркнул важность поддержки молодого поколения: «Наш успех дает нам свободу, а вместе с ней — ответственность держать двери открытыми для следующего потерянного мальчишки».

Форд, которому 81 год, заверил, что уходить со сцены не собирается: «Старые актеры тоже нужны — кому-то же играть пожилых».

Харрисон Форд стал 61-м лауреатом премии, наряду с таким звездам, как Роберт Де Ниро, Бетти Уайт и Джейн Фонда.

