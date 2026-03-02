Из Минска запустят новые автобусные рейсы в Польшу и Германию 5 2.03.2026, 18:17

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В какие города Европы станет проще попасть.

В конце марта бренд Intercars (белорусский перевозчик ООО «ИП БайерТранс») запускает два новых автобусных рейса из Минска: в Польшу и Германию. Маршруты достаточно протяженные и охватывают сразу несколько крупных городов в каждой из стран, сообщает Onlíner.

Минск — Кельце

Кельце — это город в центральной Польше, примерно на половине дороги между Варшавой и Краковом. Рейсы из Минска начнут ходить туда с 26 марта, отправление дважды в неделю: по четвергам и субботам. Выезд из Минска, с автовокзала «Центральный», в 21:00.

По расписанию этот автобус в 06:50 следующего дня будет в Люблине, в 09:00 — в Радоме, прибытие в Кельце запланировано на 10:30.

Обратно в Минск автобусы будут отправляться также в 21:00 с автовокзала в Кельце (в 22:40 — из Радома, в 00:50 — из Люблина), ожидаемое прибытие в Минск — 14:30 следующего дня.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от пункта назначения:

Минск — Кельце — 130 рублей, детям до 12 лет включительно — 65 рублей (скидка 50%), молодежи до 26 лет и пенсионерам — 117 рублей (скидка 10%);

Минск — Люблин — 120 рублей, детям до 12 лет включительно — 60 рублей (скидка 50%), молодежи до 26 лет и пенсионерам — 108 рублей (скидка 10%);

Минск — Радом — 120 рублей, детям до 12 лет включительно — 60 рублей (скидка 50%), молодежи до 26 лет и пенсионерам — 108 рублей (скидка 10%).

Минск — Мюнхен

Мюнхен — столица Баварии. Автобусы туда отправятся с 27 марта и будут ездить по пятницам, время отправления с автовокзала «Центральный» в Минске — 14:40.

Маршрут следующий: Минск — Брест — Берлин — Лейпциг — Дрезден — Нюрнберг — Франкфурт-на-Майне — Штутгарт — Мюнхен. Прибытие в конечную точку запланировано на 05:00 следующего после отправления дня.

Обратный рейс из Мюнхена в Минск будет отправляться по воскресеньям, время отъезда — 16:30 (ZOB, Арнульфштрассе, 21). Ожидаемое прибытие в Минск — понедельник, 11:50.

Стоимость билетов также отличается в зависимости от конечной точки поездки. Стоимость билета из Минска в Мюнхен на момент публикации составляет 350 рублей, детям до 12 лет включительно — 175 рублей (скидка 50%), молодежи до 26 лет и пенсионерам — 315 рублей (скидка 10%).

В Intercars нам сообщили, что цены динамические, зависят от заполняемости автобуса, конкуренции и спроса.

Билеты уже в продаже, более полную информацию можно узнать на сайте перевозчика или в мобильном приложении. Что примечательно, рейсы участвуют в программе лояльности перевозчика — каждый последующий билет на пассажира будет идти со скидкой 10% даже уже на сниженную цену, 7-й билет ему достанется бесплатно.

Рейсы будут выполняться на автобусах Yutong, ZhongTong, Higer 2025—2026 годов выпуска, оснащенных Wi-Fi, кондиционеромм, USB-разъемами для зарядки телефонов. Автобус делает санитарные остановки в пути. В стоимость проезда включены 2 единицы багажа, разрешен провоз домашних животных до 10 кг.

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