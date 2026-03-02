Организаторы «Сезара» опровергли слухи о двойнике Джима Керри 3 2.03.2026, 18:59

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Фото: Getty Images

Актер лично выступил на французском языке и готовился к речи месяцами.

Организаторы французской кинонаграды «Сезар» официально отвергли теории заговора, возникшие после появления известного актера Джима Керри на церемонии 26 февраля, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

В сети распространились слухи, что актера якобы заменил двойник: такие версии появились после публикации артиста Алексиса Стоуна, который показал фото парика и грима, схожих с образом Керри.

Однако генеральный делегат премии Грегори Коллье назвал эти разговоры «несерьезными» и подчеркнул, что приезд Керри был заранее и тщательно подготовлен. По его словам, визит актера планировался с лета, а сам Керри «месяцами работал над своей речью на французском языке», уточняя произношение отдельных слов.

Актер прибыл в Париж вместе с партнершей, дочерью, внуком и близкими друзьями. Его сопровождал пресс-секретарь, а на церемонии присутствовал режиссер Мишель Гондри, с которым Керри ранее работал над фильмами и сериалами.

Коллье подчеркнул, что вспоминает лишь «щедрость, доброту и элегантность» звезды.

Выступление Керри, произнесенное полностью на французском, вызвало овации в зале. Актер рассказал о своих корнях — его предок Марк-Франсуа Карре родился в Сен-Мало около 300 лет назад — и трогательно вспомнил своего отца, «самого смешного человека» в его жизни.

Французские кинематографисты также чествовали актера. Ведущий церемонии Бенжамен Лавернь устроил музыкальный номер в стиле «Маски», появившись на сцене в легендарном желтом костюме.

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