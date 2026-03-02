Готовность на всех фронтах: в Израиле оценили угрозу нападения марионеток Ирана 2.03.2026, 19:44

3,414

Армия Израиля готовится к атаке иранских прокси.

Израиль осознает, что для страны существует угроза со стороны военизированных иранских прокси. Поэтому ЦАХАЛ готовится к возможному нападению.

Об этом РБК-Украина заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова.

- Армия обороны Израиля понимает, что вероятность подключения различных иранских прокси существует, ЦАХАЛ активно готовится к такой вероятност", - сказала Уколова в ответ на просьбу оценить вероятность масштабного вовлечения в атаках на Израиль марионеток Ирана.

Она напомнила, что 2 марта к войне подключилась Хезболла - террористы начали ракетные удары и атаки дронов по территории Израиля. В ответ начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир принял решение начать масштабную операцию против Хезболлы на территории Ливана.

По словам Уколовой, Израиль противодействовал практически всем иранским марионеткам уже в течение 2,5 лет.

- Мы готовы продолжать это делать, израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Мы мониторим ситуацию и готовы отразить любое нападение на территорию государства Израиль, - подчеркнула представитель пресс-службы ЦАХАЛа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com