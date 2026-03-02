Готовность на всех фронтах: в Израиле оценили угрозу нападения марионеток Ирана
- 2.03.2026, 19:44
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Армия Израиля готовится к атаке иранских прокси.
Израиль осознает, что для страны существует угроза со стороны военизированных иранских прокси. Поэтому ЦАХАЛ готовится к возможному нападению.
Об этом РБК-Украина заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова.
- Армия обороны Израиля понимает, что вероятность подключения различных иранских прокси существует, ЦАХАЛ активно готовится к такой вероятност", - сказала Уколова в ответ на просьбу оценить вероятность масштабного вовлечения в атаках на Израиль марионеток Ирана.
Она напомнила, что 2 марта к войне подключилась Хезболла - террористы начали ракетные удары и атаки дронов по территории Израиля. В ответ начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир принял решение начать масштабную операцию против Хезболлы на территории Ливана.
По словам Уколовой, Израиль противодействовал практически всем иранским марионеткам уже в течение 2,5 лет.
- Мы готовы продолжать это делать, израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Мы мониторим ситуацию и готовы отразить любое нападение на территорию государства Израиль, - подчеркнула представитель пресс-службы ЦАХАЛа.