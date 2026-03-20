России грозит эпидемия сахарного диабета 10 20.03.2026, 14:55

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Показатели заболеваемости вызвали панику в правительстве.

Рост числа болеющих сахарным диабетом в России может привести к тому, что болезнь превратится в эпидемию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Показатели заболеваемости в прошлом году вызывают серьезное беспокойство. «Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство», — сказала вице-премьер (слова передает «РИА Новости»).

Около 6 миллионов россиян уже имеют установленный диагноз, примерно столько же могут страдать скрытыми формами заболевания. Замминистра здравоохранения Евгений Камкин подтвердил, что значительная часть случаев остается невыявленной.

Миллион пациентов в РФ нуждаются в современных сахароснижающих препаратах. Однако, как заявляла директор Института диабета НМИЦ эндокринологии им. И. И. Дедова Марина Шестакова, в РФ отсутствует достаточное финансирование для обеспечения лекарствами такого количества больных.

В бюджете РФ на 2026 год финансирование программы по борьбе с сахарным диабетом сократили на 13% (8,4 млрд рублей против 9,6 млрд в 2025-м). Специалисты уже предлагают сосредоточить меры поддержки на определенных группах пациентов.

В частности, рассматривается возможность приоритетного обеспечения льготными препаратами людей трудоспособного возраста, лечение которых за счет государства считается экономически обоснованным.

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