закрыть
25 июня 2026, четверг, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

России грозит эпидемия сахарного диабета

10
  • 20.03.2026, 14:55
  • 9,220
России грозит эпидемия сахарного диабета

Показатели заболеваемости вызвали панику в правительстве.

Рост числа болеющих сахарным диабетом в России может привести к тому, что болезнь превратится в эпидемию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Показатели заболеваемости в прошлом году вызывают серьезное беспокойство. «Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство», — сказала вице-премьер (слова передает «РИА Новости»).

Около 6 миллионов россиян уже имеют установленный диагноз, примерно столько же могут страдать скрытыми формами заболевания. Замминистра здравоохранения Евгений Камкин подтвердил, что значительная часть случаев остается невыявленной.

Миллион пациентов в РФ нуждаются в современных сахароснижающих препаратах. Однако, как заявляла директор Института диабета НМИЦ эндокринологии им. И. И. Дедова Марина Шестакова, в РФ отсутствует достаточное финансирование для обеспечения лекарствами такого количества больных.

В бюджете РФ на 2026 год финансирование программы по борьбе с сахарным диабетом сократили на 13% (8,4 млрд рублей против 9,6 млрд в 2025-м). Специалисты уже предлагают сосредоточить меры поддержки на определенных группах пациентов.

В частности, рассматривается возможность приоритетного обеспечения льготными препаратами людей трудоспособного возраста, лечение которых за счет государства считается экономически обоснованным.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко