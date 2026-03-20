В Беларуси хотят сделать важное изменение в проведении ЭКО 18 20.03.2026, 22:19

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В том числе изменится возрастной порог.

В Беларуси готовится важное изменение в сфере экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Речь идет о проекте указа, который может существенно расширить возможности для женщин.

Как рассказала БелТА заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, главное нововведение — возможность получить две бесплатные попытки ЭКО за счет государства. Причем воспользоваться этим правом смогут не только замужние, но и одинокие женщины.

Возрастной порог тоже хотят изменить

Сейчас первая бесплатная попытка ЭКО доступна женщинам до 40 лет, а платно процедуру можно пройти до 50 лет. Новый проект предусматривает, что вторая бесплатная попытка может быть доступна до 49 лет — в том числе для женщин, уже родивших с помощью ЭКО.

Где можно будет пройти процедуру

Сохраняется правило: бесплатное ЭКО будет проводиться только в государственных медучреждениях. При этом частные клиники также оказывают такие услуги, но статистика показывает более высокую эффективность именно в государственных центрах.

Министр здравоохранения Александр Ходжаев сообщил, что эффективность ЭКО в Беларуси достигла 38%, что даже немного выше мировых показателей. Ранее этот показатель составлял около 30%, но со временем методы были улучшены.

В стране уже действует программа одной бесплатной попытки ЭКО. За последние четыре года благодаря ей родились 2528 детей, и спрос на процедуру продолжает расти.

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