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Сломался поезд из Гомеля в Витебск

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  • 21.03.2026, 11:56
  • 2,904
Сломался поезд из Гомеля в Витебск

За пассажирами отправлен другой локомотив.

Поезд № 614 Гомель — Витебск, который 21 марта выехал из Гомеля в 6.27 и должен был приехать в Витебск в 12.55, из-за технической неисправности остановился в Быхове. Об этом сообщает Белорусская железная дорога.

За пассажирами в Быхов отправили вспомогательный локомотив.

«Поезд отправился со станции Быхов в 10.05 и прибудет на станцию Могилев-1 с задержкой ориентировочно 1 час 20 минут. Для обеспечения более комфортного проезда пассажиров на станции Могилев-1 будет организована их пересадка в другой подвижной состав», — сообщили в БелЖД.

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