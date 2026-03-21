Сломался поезд из Гомеля в Витебск

Сломался поезд из Гомеля в Витебск5
- 21.03.2026, 11:56
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За пассажирами отправлен другой локомотив.
Поезд № 614 Гомель — Витебск, который 21 марта выехал из Гомеля в 6.27 и должен был приехать в Витебск в 12.55, из-за технической неисправности остановился в Быхове. Об этом сообщает Белорусская железная дорога.
За пассажирами в Быхов отправили вспомогательный локомотив.
«Поезд отправился со станции Быхов в 10.05 и прибудет на станцию Могилев-1 с задержкой ориентировочно 1 час 20 минут. Для обеспечения более комфортного проезда пассажиров на станции Могилев-1 будет организована их пересадка в другой подвижной состав», — сообщили в БелЖД.