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Белорусские ученые работают над созданием кефира долголетия

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  • 21.03.2026, 18:59
  • 3,834
Белорусские ученые работают над созданием кефира долголетия

В нем будет бактерия аккермансия.

В Беларуси ученые разрабатывают кефирный продукт с бактерией, которая есть в кишечнике долгожителей. Об этом БелТА рассказал замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук страны Павел Морозик.

По его словам, разработка находится на финальной стадии и совсем скоро появится в магазинах. Морозик отметил, что во время исследования микробиома белорусских долгожителей была обнаружена бактерия, которая обновляет стенки кишечника и борется с воспалением.

«Создаем кефирный продукт, который будет содержать эту бактерию, аккермансию», — сказал он.

Ученый добавил, что в ходе исследования белорусских долгожителей был проведен анализ их микробиома, в результате которого и была обнаружена данная бактерия. Он отметил, что она обновляет стенки кишечника и таким образом борется с воспалением. Кроме того, благодаря ей снижается риск заболеваний, что тоже продлевает жизнь.

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