Белорусские ученые работают над созданием кефира долголетия 9 21.03.2026, 18:59

3,834

В нем будет бактерия аккермансия.

В Беларуси ученые разрабатывают кефирный продукт с бактерией, которая есть в кишечнике долгожителей. Об этом БелТА рассказал замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук страны Павел Морозик.

По его словам, разработка находится на финальной стадии и совсем скоро появится в магазинах. Морозик отметил, что во время исследования микробиома белорусских долгожителей была обнаружена бактерия, которая обновляет стенки кишечника и борется с воспалением.

«Создаем кефирный продукт, который будет содержать эту бактерию, аккермансию», — сказал он.

Ученый добавил, что в ходе исследования белорусских долгожителей был проведен анализ их микробиома, в результате которого и была обнаружена данная бактерия. Он отметил, что она обновляет стенки кишечника и таким образом борется с воспалением. Кроме того, благодаря ей снижается риск заболеваний, что тоже продлевает жизнь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com