Десятки тысяч курдов съехались в Бонн отпраздновать Навруз 3 21.03.2026, 20:16

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Курдский Новый год отмечают более 300 млн человек по всему миру.

Около 50 000 курдов, по оценке полиции, собрались в парке отдыха Рейнауэ в Бонне в субботу, 21 марта, чтобы отметить Навруз - курдский Новый год, передает DW.

Как передает немецкая общественно-правовая медиакомпания WDR, на это празднование в бывшую столицу ФРГ съехались курды не только со всей Германии, но и из других стран, а само мероприятие, по замыслу организаторов, должно было одновременно стать акцией за мир в районах с курдским населением в Сирии, Иране и Ираке.

Навруз отмечают более 300 млн человек по всему миру

Ближе к полудню 21 марта улицы Бонна были заполнены курдами в яркой, праздничной одежде. Многие держали в руках красно-бело-зеленые флаги с изображением солнца. Среди собравшихся было много женщин, а также семей с детьми. Курдские флаги были видны и на многих курсировавших в этот день по городу автомобилях.

К моменту публикации полиция оценивала мероприятие как исключительно мирное. По данным WDR, Навруз, отмечаемый традиционно в день весеннего равноденствия, празднуют более 300 млн человек по всему миру, прежде всего - на Балканском полуострове, в Черноморском регионе, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

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