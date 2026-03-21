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В УПЦ Киевского патриархата избрали преемника Филарета

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  • 21.03.2026, 21:15
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В УПЦ Киевского патриархата избрали преемника Филарета
Владимир Кобзарь

Кто им стал?

После смерти патриарха Филарета Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь). Об этом говорится в видео, которое новоизбранный патриарх опубликовал в Facebook.

Семь архиереев УПЦ КП в субботу, 21 марта, заявили об избрании Никодима новым главой церкви в результате онлайн-голосования. Акт избрания был провозглашен на внеочередном заседании архиерейского собора УПЦ КП.

Также Никодим обнародовал совместное заявление архиереев УПЦ КП, подписанное Никодимом. В ней они осудили руководство Православной церкви Украины (ПЦУ), которое вопреки высказанной воле «силовым методом, безбожно, забрало тело Святейшего Патриарха Филарета из больницы и перевезло его в Михайловский собор для отпевания» и заявили о намерении «сохранить Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата как независимый духовный институт, без намерения вхождения в какие-либо другие церковные структуры».

«Мы, архиереи УПЦ КП, не признаем ни одного документа или завещания, который, возможно, будет опубликован руководством ПЦУ после захоронения Святейшего Патриарха Филарета, а также документов или завещаний, подписанных тайно, кроме духовного завещания Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, публично составленного во Владимировском кафедральном Патриаршем соборе города Киева 19 октября 2025 года в присутствии епископов УПЦ КП и официально опубликован на сайте Патриархии УПЦ КП», – говорится в заявлении.

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