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Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив

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  • 22.03.2026, 8:34
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Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Иначе первой под удар попадет самая крупная электростанция страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, первой под удар попадет самая крупная электростанция страны.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной», - написал президент США.

Отметим, что примерно часом ранее Дональд Трамп заявил, что США стерли Иран с лица и достигли целей на несколько недель раньше, чем планировали.

«Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я - нет!», - написал американский лидер в соцсетях.

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