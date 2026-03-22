Почему отказ от сладкого не помогает похудеть? 10 22.03.2026, 9:25

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Фото: icancook

Ученые ошеломили правдой.

Международная группа исследователей из Вагенингенского (Нидерланды) и Борнмутского (Великобритания) университетов провела масштабное клиническое испытание, результаты которого могут изменить подходы к диетологии. Согласно данным, ограничение сладкого вкуса в рационе не приводит к ожидаемым изменениям в метаболизме или пищевых привычках.

Об этом пишет Science Daily.

В исследовании приняли участие 180 человек, разделенных на три группы с разным уровнем потребления сладостей: высоким, низким и умеренным. Источниками сладкого вкуса выступали как натуральный сахар, так и низкокалорийные подсластители. В течение шести месяцев ученые отслеживали показатели крови, вес и психологическую тягу к продуктам.

Результаты оказались неожиданными для медицинского сообщества. Ни одна из групп не показала существенных отличий в рисках развития диабета или сердечно-сосудистых патологий. Также после завершения эксперимента участники самостоятельно вернулись к своему начальному уровню потребления сладостей.

Авторы исследования отмечают, что современные рекомендации общественного здравоохранения часто ошибочно фокусируются только на уменьшении сладкого вкуса. Ведущий автор работы, профессор психологии Кэтрин Эпплтон, отмечает, что проблема заключается не в самом вкусовом ощущении.

«Люди от природы любят сладкий вкус. Тем не менее, наши результаты не поддерживают рекомендации по снижению количества сладостей в рационе, поскольку они не учитывают происхождение этого вкуса: от сахара, подсластителей или натуральных источников», — сообщила профессор.

Исследователи акцентируют внимание на том, что некоторые продукты быстрого приготовления могут не казаться сладкими, но содержат чрезмерное количество скрытого сахара и калорий. В то же время натуральные сладкие продукты, такие как фрукты, остаются полезными для организма.

Ученые пришли к выводу, что стратегии борьбы с ожирением нуждаются в коррекции. Вместо тотального запрета сладкого вкуса усилия должны быть направлены на контроль общей калорийности рациона и фактического содержания добавленных сахаров.

«Речь не идет о том, чтобы есть меньше сладкого для снижения уровня ожирения. Проблемы связаны с избыточным потреблением калорий. Рекомендации должны быть сосредоточены на том, как люди могут снизить количество высококалорийной пищи», — резюмировала профессор.

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