Небо над Беларусью озарило полярное сияние

Небо над Беларусью озарило полярное сияние1
- 22.03.2026, 23:14
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Его уже зафиксировали под Минском, а ночью шанс увидеть явление сохраняется.
В последние дни усилилась активность Солнца, и к Земле пришел поток заряженных частиц — так называемый солнечный ветер. Он усилился из-за корональной дыры — участка на поверхности Солнца, откуда потоки вырываются быстрее обычного, пишет «Метеовайб».
В результате на Земле наблюдается геомагнитная буря уровня G2, из-за которой полярное сияние можно увидеть в более южных регионах, чем обычно. Его уже поймали под Минском.
В условиях города увидеть сияние будет проблематично. Наибольшая вероятность поймать редкое явление будет на открытом пространстве с хорошим видом на север подальше от городских огней.