Небо над Беларусью озарило полярное сияние 1 22.03.2026, 23:14

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Его уже зафиксировали под Минском, а ночью шанс увидеть явление сохраняется.

В последние дни усилилась активность Солнца, и к Земле пришел поток заряженных частиц — так называемый солнечный ветер. Он усилился из-за корональной дыры — участка на поверхности Солнца, откуда потоки вырываются быстрее обычного, пишет «Метеовайб».

В результате на Земле наблюдается геомагнитная буря уровня G2, из-за которой полярное сияние можно увидеть в более южных регионах, чем обычно. Его уже поймали под Минском.

В условиях города увидеть сияние будет проблематично. Наибольшая вероятность поймать редкое явление будет на открытом пространстве с хорошим видом на север подальше от городских огней.

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