Украинские военные освободили ключевой населенный пункт на важном направлении

Украинские военные освободили ключевой населенный пункт на важном направлении2
- 24.03.2026, 15:04
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Врагу нанесены значительные потери.
На Краматорском направлении украинские военные зачистили от россиян Миньковку - ключевой населенный пункт на трассе Бахмут-Славянск.
Об этом сообщила пресс-служба отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ. Как поясняют в подразделении, из указанного населенного пункта для врага открывалась возможность продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Штурмовики провели быструю операцию, зачистили врага, находившегося в селе.
«Штурмовые подразделения полка «Скала» провели стремительную и скоординированную операцию, в результате которой была зачищена Миньковка - ключевой населенный пункт на трассе Бахмут-Славянск. Эти действия сорвали потенциальное продвижение противника и стабилизировали ситуацию на направлении», - отмечают военные.
Отмечается, что во время боя было осуществлено деблокирование позиций союзных сил, развернуты новые наблюдательные пункты. Кроме того, врагу нанесены ощутимые потери - уничтожено более 40 солдат РФ.