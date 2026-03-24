Стали известны детали секретного разговора Трампа и саудовского принца 3 24.03.2026, 17:22

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Мохаммед бин Салман

Мохаммед бин Салман говорил об «исторической возможности».

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в ходе недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон продолжить военные действия против Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, в течение последней недели саудовский лидер неоднократно обсуждал с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке. Он заявил, что текущая американо-израильская кампания представляет собой «историческую возможность» для изменения баланса сил в регионе.

Как утверждают источники, Мохаммед бин Салман настаивал на том, что США следует добиваться устранения нынешнего руководства Ирана. По его мнению, именно действующее правительство в Тегеране представляет долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.

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