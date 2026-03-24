Вместо сына Хаменеи иранцам показывают фото, измененные ИИ 1 24.03.2026, 17:45

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Моджтаба Хаменеи

Его уже окрестили «картонным аятоллой».

За две недели с начала пребывания в должности нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи так и не появилось на публике. Местонахождение нового лидера Ирана неизвестно, пропаганда заменяет его образ ИИ и озвучкой. Некоторые иранцы называют его «картонным аятоллой», пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Первое обращение к нации 12 марта, в котором лидер пообещал «отомстить за мучеников» и блокировать Ормузский пролив, прозвучало не из его уст — текст на государственном телевидении зачитала ведущая. С тех пор Хаменеи не появлялся на публике, а власти не публиковали ни новых записей его голоса, ни достоверных видео.

Часть фотографий могла быть создана или изменена с помощью искусственного интеллекта. Даже аватар в его аккаунте в соцсети X, как утверждается, основан на архивном снимке, обработанном инструментами Google.

Официальные лица Ирана заявляют, что лидер жив и контролирует ситуацию. Однако внутри страны усиливаются вопросы: ранен ли он и насколько серьезно? 56-летний Хаменеи сменил своего отца, Али Хаменеи, погибшего в первый день войны в результате израильского удара. В той же атаке погибли и другие члены семьи, а сам Моджтаба, по данным западных и региональных источников, получил ранения.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что он серьезно ранен, что якобы вызывает дезорганизацию в иранском руководстве. При этом иранские чиновники признают факт ранения, но утверждают, что лидер не утратил дееспособность и скрывается из соображений безопасности.

На фоне его отсутствия активизировалась государственная пропаганда. В городах появляются плакаты и видеоролики, изображающие Хаменеи рядом с отцом и основателем Исламской Республики Рухоллой Хомейни. Его образ также связывают с религиозными фигурами, подчеркивая преемственность власти и божественную легитимность.

Эксперты отмечают, что пропагандистская кампания направлена на укрепление доверия в условиях неопределенности, обществу демонстрируют образ лидера, даже если он остается вне поля зрения.

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