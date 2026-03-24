Российские дроны ударили по центру Львова 4 24.03.2026, 18:20

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Горит жилой дом, повреждено наследие ЮНЕСКО, есть тяжело раненые.

В результате атаки российских беспилотников в центре Львова повреждены два жилых дома. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Все службы выехали на место», – отметил он.

Во Львовской ОВА также заявили о «прилете» в центральной части Львова.

«По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях», – говорится в сообщении.

По данным ОВА, по меньшей мере два человека тяжело ранены.

Позже Садовой сообщил о еще одном попадании вражеского дрона в жилой дом на Сыхове – на проспекте Червоной Калины.

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