Российские дроны ударили по центру Львова

Российские дроны ударили по центру Львова4
- 24.03.2026, 18:20
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Горит жилой дом, повреждено наследие ЮНЕСКО, есть тяжело раненые.
В результате атаки российских беспилотников в центре Львова повреждены два жилых дома. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
«В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Все службы выехали на место», – отметил он.
Во Львовской ОВА также заявили о «прилете» в центральной части Львова.
«По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях», – говорится в сообщении.
По данным ОВА, по меньшей мере два человека тяжело ранены.
Позже Садовой сообщил о еще одном попадании вражеского дрона в жилой дом на Сыхове – на проспекте Червоной Калины.