На древнем боеприпасе нашли необычную надпись 5 24.03.2026, 19:21

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Фото: Michael Eisenberg/University of Haifa

Снаряду около 2000 лет.

Археологи из Хайфского университета обнаружили в древнем городе Гиппос (Сусита) в Израиле свинцовый снаряд возрастом около 2000 лет с выгравированной надписью на древнегреческом языке, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

На поверхности артефакта длиной около 3,3 см были нанесены буквы «ΜΑΘΟΥ», которые исследователи интерпретировали как фразу «урок усвоен».

По мнению ученых, этот объект представлял собой боеприпас для пращи, использовавшейся в древнегреческих военных конфликтах. Такие снаряды весом около 45 граммов могли поражать цели на расстоянии до 1000 метров и развивать скорость до 160 км/ч, нанося серьезные травмы или убивая противника.

Надпись считается редкой находкой: ранее подобные пращные снаряды с текстами практически не встречались. Археологи предполагают, что это была своего рода саркастическая надпись, оставленная защитниками города в адрес противников — своеобразная форма психологического воздействия на врага.

Снаряд был найден в районе некрополя с помощью металлоискателя рядом с древней дорогой. Ученые отмечают, что артефакт мог использоваться в одном из сражений эллинистического периода, когда город Hippos участвовал в военных конфликтах.

Находка проливает свет не только на военные технологии древности, но и на элементы символической коммуникации между противоборствующими сторонами.

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